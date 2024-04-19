Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

На очередном заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Одесской облгосадминистрации выявили и отменили расточительных тендеров на сумму более 6 млн грн. Материалы направили в правоохранительные органы. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Более 6 миллионов гривен - именно такая сумма отмененных тендеров по результатам сегодняшней работы рабочей группы "Прозрачность и подотчетность".

На заседании группы, вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью, рассмотрели очередные расточительные тендеры. В частности закупки по завышенным ценам генераторов, не срочные ремонты дорог, закупка деревьев и прочее.

В целом рассмотрена 21 тендерная закупка", - пишет Кипер.

Да, по результатам заседания:

- отменено 7 тендерных закупок на общую сумму 6 099 054 грн;

- заказчиками приняты меры по снижению стоимости предмета закупки на сумму 150 000 грн.

Общая сумма сэкономленных средств составляет 6 249 054 грн.

Также поставлена на паузу реализация 4 проектов на сумму 3 327 401 грн.

"Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы", - рассказал Кипер.

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