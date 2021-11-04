Одесского Дарта Вейдера во Львове оштрафовали за нарушение ПДД

Цитата:

“Признать виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.121 КУоАП и наложить взыскание в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн, в пользу государства, без возмездного изъятия транспортного средства”, — говорится в постановлении суда.

Детали

Также суд постановил взыскать с него в пользу Государственной судебной администрации Украины 454 грн судебного сбора.

Сообщается, что 12 августа водителя мотоцикла Ducati Multistrada 950 остановили на перекрестке скулы Коперника и проспекта Свободы во Львове за нарушение ПДД. Мужчина управлял мотоциклом с номерным знаком, который был закрепленным в не установленном для этого месте, чем нарушил требования п. 2.9 В. Правил дорожного движения, За что ответственность предусмотрена ч. 7 ст. 121 КУоАП.

В постановлении суда указано, что нарушителем является депутат Одесского городского совета, но, очевидно, что это указано ошибочно.

По данным ЦИК, Дарт Вейдер не баллотировался в Одесский городской совет в 2020 году, однако выдвигал свою кандидатуру в мэры Одессы. Мужчина тогда проиграл выборы. Его также нет в перечне депутатов на сайте Одесского городского совета.

Дополнение

В 2019 году выдвиженец от партии “Блок Дарта Вейдера” Дарт Вейдер не прошел на 135-м округе, где победу одержал представитель партии “Слуга народа”.

