Одеського Дарта Вейдера у Львові оштрафували за порушення ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР 39-річного чоловіка з Одеси, який змінив ім’я та прізвище на честь героя “Зоряних війн” Дарта Вейдера та оштрафував його на 1,7 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посилання на рішення суду.
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“Визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ч.1 ст.121 КУпАП та накласти стягнення у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн, на користь держави, без оплатного вилучення транспортного засобу”, — йдеться в постанові суду.
Деталі
Також суд постановив стягнути з нього на користь Державної судової адміністрації України 454 грн судового збору.
Повідомляється, що 12 серпня водія мотоцикла Ducati Multistrada 950 зупинили на перехресті вилиці Коперника та проспекту Свободи у Львові за порушення ПДР. Чоловік керував мотоциклом з номерним знаком, який був закріпленим у не встановленому для цього місці, чим порушив вимоги п. 2.9 В. Правил дорожнього руху, за що відповідальність передбачена ч.7 ст. 121 КУпАП.
У постанові суду зазначено, що порушником є депутат Одеської міської ради, але, очевидно, що це вказано помилково.
За даними ЦВК, Дарт Вейдер не балотувався до Одеської міської ради у 2020 році, проте висував свою кандидатуру на мери Одеси. Чоловік тоді програв вибори. Його також немає у переліку депутатів на сайті Одеської міської ради.
Доповнення
У 2019 році висуванець від партії “Блок Дарта Вейдера” Дарт Вейдер не пройшов на 135-у окрузі, де перемогу здобув представник партії “Слуга народу”.