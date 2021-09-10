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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121004 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 135872 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116010 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114076 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Одеский полицейский предстанет перед судом за порнобизнес

Одеский полицейский предстанет перед судом за порнобизнес

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Управления стратегических расследований в Одесской области, который систематически брал деньги у жительницы Одессы за прикрытие ее порнобизнеса.

Детали

По данным следствия, полицейский обещал не привлекать ее к уголовной ответственности за изготовление и распространение продукции порнографического характера. За это в течение двух лет — с октября 2019 по апрель 2021 — женщина отдала полицейскому более 259 000 гривен. Сотрудники ГБР совершили задержание во время передачи очередной “платы”.

Отвертеться у мужчины не получилось, так как купюры были помечены специальной краской, которую проявили с помощью ультрафиолетового света.

Полицейскому грозит до 5 лет за решеткой согласно части 2 статьи 369-2 УК Украины.

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