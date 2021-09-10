Одеский полицейский предстанет перед судом за порнобизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Управления стратегических расследований в Одесской области, который систематически брал деньги у жительницы Одессы за прикрытие ее порнобизнеса.
Детали
По данным следствия, полицейский обещал не привлекать ее к уголовной ответственности за изготовление и распространение продукции порнографического характера. За это в течение двух лет — с октября 2019 по апрель 2021 — женщина отдала полицейскому более 259 000 гривен. Сотрудники ГБР совершили задержание во время передачи очередной “платы”.
Отвертеться у мужчины не получилось, так как купюры были помечены специальной краской, которую проявили с помощью ультрафиолетового света.
Полицейскому грозит до 5 лет за решеткой согласно части 2 статьи 369-2 УК Украины.