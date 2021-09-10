Одеський поліцейський постане перед судом за порнобізнес

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань направило в суд обвинувальний акт щодо співробітника Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, який систематично брав гроші у жительки Одеси за прикриття її порнобізнесу.

Деталі

За даними слідства, поліцейський обіцяв не залучати її до кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру. За це протягом двох років — з жовтня 2019 по квітень 2021 — жінка віддала поліцейському більш 259 000 гривень. Співробітники ДБР зробили затримання під час передачі чергової “плати”.

Відкрутитися у чоловіка не вийшло, так як купюри були помічені спеціальною фарбою, яку проявили за допомогою ультрафіолетового світла.

Поліцейському загрожує до 5 років за гратами згідно з частиною 2 статті 369-2 КК України.

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