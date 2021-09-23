Одесским Припортовым заводом заинтересовались американцы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Одесский Припортовый завод, который на днях остановил производство, в рамках рабочего визита в Одесскую область 22 сентября посетили представители посольства США в Украине. Как сообщает пресс-служба ОПЗ, гостями предприятия стали Элейн Хензл, руководитель управления торговли и инвестиций и Елена Сочнева, аналитик экономического отдела, передает УНН.
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“Гости встретились с руководством завода и обсудили ряд вопросов, в частности, насущные проблемы предприятия и пути их решения”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Детали
Отметим, что 20 сентября первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков сообщил о том, что предприятие остановило работу. На своей странице в соцсети Щуриков написал, что “каждое новое правительство допускает те же ошибки, пытаясь выдавить с завода все возможное, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшнее техническое состояние завода — худшее за последние годы”. Еще одной причиной остановки он назвал высокие цены на газ и снижение стоимости основной продукции предприятия — карбомида и аммиака. Щуриков также сообщил, что в ноябре ожидается снижение цены на газ и завод должен быть готов к запуску.
ОПЗ также упоминается в связи с покушением на первого помощника президента Сергея Шефира. В СМИ сообщается, что Шефир якобы курирует Одесский припортовый завод через компанию “Агро Газ Трейдинг”.
Именно эта компания, по официальному сообщению ОПЗ, занималась поставкой газа на предприятие и прекратила эти поставки. С 1 ноября 2021 года ОПЗ планирует начать работу по давальческому контракту с новой компанией, выигравшей конкурс в июле 2021 года — “DACHEX SHIPPING PTE. LTD”.
АО “Одесский припортовый завод” — государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме — получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт.