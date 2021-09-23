Одеським Припортовим заводом зацікавилися американці

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Одеський Припортовий завод, який днями зупинив виробництво, в рамках робочого візиту в Одеську область 22 вересня відвідали представники посольства США в Україні. Як повідомляє пресслужба ОПЗ, гостями підприємства стали Елейн Хензл, керівник управління торгівлі та інвестицій і Олена Сочнева, аналітик економічного відділу, передає УНН.

Цитата

"Гості зустрілися з керівництвом заводу і обговорили низку питань, зокрема, насущні проблеми підприємства та шляхи їх вирішення", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Деталі

Відзначимо, що 20 вересня перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик повідомив про те, що підприємство зупинило роботу. На своїй сторінці в соцмережі Щурик написав, що "кожен новий уряд припускається тих же помилок, намагаючись видавити з заводу все можливе, а з огляду на те, що з 2004-го влада тільки деградує, то нинішній технічний стан заводу - найгірший за останні роки". Ще однією причиною зупинки він назвав високі ціни на газ і зниження вартості основної продукції підприємства - карбоміду і аміаку. Щурик також повідомив, що в листопаді очікується зниження ціни на газ і завод повинен бути готовий до запуску.

ОПЗ також згадується у зв'язку з замахом на першого помічника президента Сергія Шефіра. У ЗМІ повідомляється, що Шефір нібито курує Одеський припортовий завод через компанію "Агро Газ Трейдинг".

Саме ця компанія, за офіційним повідомленням ОПЗ, займалася постачанням газу на підприємство і припинила ці поставки. З 1 листопада 2021 року ОПЗ планує почати роботу за давальницьким контрактом з новою компанією, яка виграла конкурс в липні 2021 року - "DACHEX SHIPPING PTE. LTD".

АТ "Одеський припортовий завод" - державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. В останні роки припортовий завод працював за давальницькою схемою - отримував сировину від постачальника, який оплачував його переробку та отримував готовий продукт.

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