Одесские школы, где не выполнен план вакцинации, закроются с четверга
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Учебные заведения Одесской области, где не выполнены требования по вакцинации сотрудников от COVID-19 (привиты менее 80 % преподавателей), полностью закроются с 23 сентября до выхода Одесской области из “жёлтой” зоны карантина. Об этом сообщил директор департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.
Детали
По его словам, в настоящее время готовы к работе в условиях “жёлтой” зоны готовы 403 учреждения образования в регионе.
“Все другие учебные заведения всех типов и форм собственности не будут функционировать. Вариант перехода на дистанционное обучение в настоящее время не рассматривается”, — написал Александр Лончак.
Чиновник призвал сотрудников учебных заведений использовать оставшееся время для того, чтобы всё-таки сделать прививки и предотвратить тем самым закрытие своих школ.
Вопрос о том, как будут работать в “желтой” зоне школы городского подчинения, решит в самое ближайшее время городская комиссия по техногенно-экологической безопасности.