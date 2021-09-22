Одеські школи, де не виконано план вакцинації, закриються з четверга
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Навчальні заклади Одеської області, де не виконані вимоги щодо вакцинації співробітників від COVID-19 (щеплені менше 80% викладачів), повністю закриються з 23 вересня до виходу Одеської області з "жовтої" зони карантину. Про це повідомив директор департаменту освіти Одеської облдержадміністрації Олександр Лончак.
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За його словами, в даний час готові до роботи в умовах “жовтої” зони готові 403 установи освіти в регіоні.
“Всі інші навчальні заклади всіх типів і форм власності не будуть функціонувати. Варіант переходу на дистанційне навчання в даний час не розглядається”, — написав Олександр Лончак.
Чиновник закликав співробітників навчальних закладів використати решту часу для того, щоб все-таки зробити щеплення і запобігти тим самим закриттю своїх шкіл.
Питання про те, як будуть працювати в “жовтій” зоні школи міського підпорядкування, вирішить у найближчий час міська комісія з техногенно-екологічної безпеки.