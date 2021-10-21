Одесские полицейские занялись поддельными COVID-документами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Полицейские Одесской области открыли девять уголовных производств по фактам подделки документов, связанных с COVID-19. Три уголовных производства связаны с подделкой результатов ПЦР-тестов и шесть - с подделкой сертификатов о вакцинации. Об этом сообщают в пресс-службе региональной полиции, передает УНН.
Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Законодательством предусмотрена ответственность как для лиц, производящих и продающих поддельные документы, так и для тех, кто их в дальнейшем использует. Правонарушителям грозит штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Напомним, с 21 октября пассажирам межобластных поездов, самолетов и автобусов необходимо иметь при себе ковид-сертификат либо отрицательный результат теста на коронавирус.
Многие торговые центры Одессы не пускают в торговые залы посетителей без ковид-сертификата. Желающие получить ковид-документы выстраиваются в длинные очереди перед поликлиниками.