Одеські поліцейські зайнялися підробленими COVID-документами

Відомості за цими фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Законодавством передбачена відповідальність як для осіб, які виробляють і продають підроблені документи, так і для тих, хто їх надалі використовує. Правопорушникам загрожує штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, з 21 жовтня пасажирам міжобласних поїздів, літаків і автобусів необхідно мати при собі ковід-сертифікат або негативний результат тесту на коронавірус.

Багато торгових центрів Одеси не пускають до торговельних зал відвідувачів без ковід-сертифікату. Охочі отримати ковід-документи шикуються в довгі черги перед поліклініками.