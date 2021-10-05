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Одесситы стали чаще просить помощь на оплату ЖКХ

Одесситы стали чаще просить помощь на оплату ЖКХ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Одесситы стали чаще обращаться в мэрию по поводу выделения недостающих средств на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщила директор департамента труда и социальной политики Одесской мэрии Елена Китайская, передает УНН.

Детали

По ее словам, в 2017 году в мэрию поступило 648 таких обращений, в 2020 — 1352. А за 8 месяцев нынешнего года за помощью в органы власти Одессы обратились 896 семей, которым в итоге выделили финансирование на общую сумму 5,8 миллиона гривен.

“Причиной стало изменение законодательства, в первую очередь тот факт, что теперь семья теряет право на субсидию, если кто-то из членов семьи в трудоспособном возрасте не работает или работает в тени”, — сказала Елена Китайская.

По информации мэрии, сейчас в Одессе получают субсидии на ЖКХ 17 тысяч семей. Это в 3 раза меньше, чем в 2017 году. Такое же сокращение наблюдается и в целом по стране. В 2017 в Украине насчитывалось 7 миллионов субсидиантов. Сейчас эта цифра составляет 2,3 миллиона.

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