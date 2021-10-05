Одесити стали частіше просити допомогу на оплату ЖКГ

Деталі

За її словами, в 2017 році в мерію надійшло 648 таких звернень, в 2020 - 1352. А за 8 місяців нинішнього року за допомогою в органи влади Одеси звернулися 896 сімей, яким в результаті виділили фінансування на загальну суму 5,8 мільйона гривень.

"Причиною стала зміна законодавства, в першу чергу той факт, що тепер сім'я втрачає право на субсидію, якщо хтось із членів сім'ї в працездатному віці не працює або працює в тіні", - сказала Олена Китайська.

За інформацією мерії, зараз в Одесі отримують субсидії на ЖКГ 17 тисяч сімей. Це в 3 рази менше, ніж в 2017 році. Таке ж скорочення спостерігається і в цілому по країні. У 2017 році в Україні налічувалося 7 мільйонів субсидіантів. Зараз ця цифра становить 2,3 мільйона.