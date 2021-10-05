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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109576 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106231 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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17:42 • 105371 просмотра

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Одессит получил условный срок за футболку с надписью "СССР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. 1 год условного срока присудил Приморский районный суд Одессы уроженцу города за “публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима”. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

Детали

Как стало известно мужчина (его имя в реестре не указывается) был остановлен полицией утром 2 мая нынешнего года на улице Колонтаевская в Одессе. В судебном решении говорится, что обвиняемый “действуя умышленно, с целью публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, одел на себя футболку красного цвета с изображением символики коммунистического тоталитарного режима в виде надписи „СССР“ и изображением герба „СССР“, который имеет сочетание серпа и молота, а также пятиконечной звезды”.

Мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. В решении суда отмечается, что обвиняемый “в содеянном искренне раскаялся, отметив, что в настоящее время он сделал для себя положительные выводы и решил прекратить преступную деятельность”. Учитывая факт “искреннего раскаяния” мужчина получил один год условно.

Украинские Национальные Новости

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