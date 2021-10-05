Одесит отримав умовний термін за футболку з написом "СССР"

Деталі

Як стало відомо чоловік (його ім’я в реєстрі не вказується) був зупинений поліцією вранці 2 травня нинішнього року на вулиці Колонтаївська в Одесі. У судовому рішенні йдеться, що обвинувачений “діючи умисно, з метою публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, одягнув на себе футболку червоного кольору із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму у вигляді напису „СССР“ і зображенням герба „СССР“, який має поєднання серпа і молота, а також п’ятикутної зірки”.

Чоловікові інкримінували ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 5 років позбавлення волі. У рішенні суду зазначається, що обвинувачений “в скоєному щиро розкаявся, зазначивши, що в даний час він зробив для себе позитивні висновки і вирішив припинити злочинну діяльність”. З огляду на факт “щирого каяття” чоловік отримав один рік умовно.