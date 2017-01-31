Руководителю ГП в Кривом Роге объявили о подозрении из-за растраты почти 7 млн ​​грн

Установлено, что указанное лицо, злоупотребляя служебным положением, заключило с обществом с ограниченной ответственностью договор о предоставлении услуг по автоматизированной обработке платежей за централизованное отопление и снабжение горячей воды, при этом зная, что ту же работу должен выполнять один из отделов государственного предприятия. В дальнейшем суммы расходов на указанные услуги общества были необоснованно включены в состав тарифов для населения Кривого Рога, из-за чего последние в период с 2013 по 2016 гг. переплатили более 6,7 млн грн.

Генеральному директору сообщили о подозрении в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.