Руководителю ГП в Кривом Роге объявили о подозрении из-за растраты почти 7 млн грн
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура Днепропетровской области сообщила о подозрении генеральному директору государственного предприятия "Криворожская теплоцентраль" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Об этом корреспонденту УНН сообщили работники областной прокуратуры.
Установлено, что указанное лицо, злоупотребляя служебным положением, заключило с обществом с ограниченной ответственностью договор о предоставлении услуг по автоматизированной обработке платежей за централизованное отопление и снабжение горячей воды, при этом зная, что ту же работу должен выполнять один из отделов государственного предприятия. В дальнейшем суммы расходов на указанные услуги общества были необоснованно включены в состав тарифов для населения Кривого Рога, из-за чего последние в период с 2013 по 2016 гг. переплатили более 6,7 млн грн.
Генеральному директору сообщили о подозрении в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.