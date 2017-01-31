Очільнику ДП в Кривому Розі оголосили про підозру через розтрату майже 7 млн грн

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ДНІПРО-КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратурою Дніпропетровської області повідомлено про підозру генеральному директору державного підприємства “Криворізька теплоцентраль” у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах). Про це кореспонденту УНН повідомили працівники обласної прокуратури.

Встановлено, що вказана особа, зловживаючи службовим становищем, уклала з товариством з обмеженою відповідальністю договір про надання послуг з автоматизованої обробки платежів за централізоване опалення та постачання гарячої води, при цьому достовірно знаючи, що ту саму роботу повинен виконувати один з відділів державного підприємства. У подальшому суми витрат на вказані послуги товариства були необґрунтовано включені до складу тарифів для населення м.Кривого Рога, через що останніми у період з 2013 по 2016 рр. було надлишково сплачено понад 6,7 млн грн.

Наразі генеральному директору повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

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