Глава МИД Британии отменил визит в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене визита в Москву, который был запланирован на 10 апреля, из-за эскалации кризиса в Сирии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"События в Сирии изменили ситуацию коренным образом. Мой приоритет теперь - продолжение контактов с США и другими странами... для обеспечения скоординированный международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса", - говорится в заявлении Б.Джонсона.
По его словам, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоится, как и было запланировано, 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки".
"Он сможет донести наше четкое и скоординированное послание русским", - заявил Б.Джонсон.
Британский министр выразил возмущение в связи с "продолжающейся защитой России режима Асада даже после химической атаки на мирных жителей".
В ночь на 7 апреля два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Поездка Бориса Джонсона в Москву 10 апреля должна была стать первым визитом главы британского МИД в Россию за последние пять лет.