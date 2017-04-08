Очільник МЗС Британії скасував візит в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Очільник міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон оголосив про скасування візиту до Москви, який був запланований на 10 квітня, через ескалацію кризи в Сирії, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Події в Сирії змінили ситуацію докорінно. Мій пріоритет тепер - продовження контактів з США та іншими країнами ... для забезпечення скоординованої міжнародної підтримки припинення вогню і активізації політичного процесу", - йдеться в заяві Б.Джонсона.
За його словами, візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву відбудеться, як і було заплановано, 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки".
"Він зможе донести наше чітке і скоординоване послання росіянам", - заявив Б.Джонсон.
Британський міністр висловив обурення у зв'язку з "триваючим захистом Росією режиму Асада навіть після хімічної атаки на мирних жителів".
У ніч на 7 квітня два американських есмінця, що перебувають в Середземному морі на південь від Кіпру, випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по аеродрому Шейрат на заході сирійської провінції Хомс.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за хімічну атаку в провінції Ідліб у вівторок.
Поїздка Бориса Джонсона в Москву 10 квітня повинна була стати першим візитом очільника британського МЗС в Росію за останні п'ять років.