Глава МВД: нужно повышать навыки практической стрельбы среди украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский считает необходимым повышать и среди гражданского населения навыки практической стрельбы. Особенно в условиях обновления территориальной обороны. Об этом он написал в посте на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Детали
“8-й год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе.(...)
Также навыки практической стрельбы следует повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие Закон Украины „Об основах национального сопротивления“, и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной Украинской территориальной обороны”, — считает Монастырский.
Он добавил, что на базе Национальной академии внутренних дел завершился Чемпионат по практической стрельбе. Цель таких соревнований, по словам министра, повышение уровня владения оружием среди правоохранителей. Монастырский считает, что такие чемпионаты должны быть в каждом областном центре, потому что они закаляют и воспитывают лучшие профессиональные черты.
“Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках. И, несомненно, верить в себя. Общество, доверившее Министерству внутренних дел оружие, должно верить правоохранителям, чувствовать безопасность и защищенность”, — добавил министр.
Напомним
Глава МВД заявил, что уже в скором времени в Украине будет создан реестр оружия.