Очільник МВС: потрібно підвищувати навички практичної стрільби серед українців

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“8-й рік Україна перебуває у стані війни, тому рівень культури поводження зі зброєю повинен зростати і мати високу увагу в суспільстві.(...)

Також навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року вводиться в дію Закон України „Про основи національного спротиву“, і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони”, — вважає Монастирський.

Він додав, що на базі Національної академії внутрішніх справ завершився Чемпіонат із практичної стрільби. Метою таких змагань, за славами міністра, підвищення рівня володіння зброєю серед правоохоронців. Монастирський вважає, що такі чемпіонати мають бути в кожному обласному центрі, адже вони загартовують та виховують найкращі професійні риси.

“Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках. І, безсумнівно, вірити в себе. Суспільство, яке довірило Міністерству внутрішніх справ зброю, має вірити правоохоронцям, відчувати безпеку й захищеність”, — додав міністр.

Нагадаємо

Очільник МВС заявив, що вже незабаром в Україні буде створений реєстр зброї.