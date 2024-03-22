Очередная атака рф на одесский регион: Кипер призвал жителей региона не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

Сегодня вечером рф нанесла удар по Одесской области, жители должны реагировать на сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"С временно оккупированного Крыма ударил, вероятно "Искандер-М", пытаясь уничтожить инфраструктуру региона. В Одесском районе, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - пишет Кипер

Он также призвал жителей региона оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие.