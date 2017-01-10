Объекты недвижимости военного городка в Киеве вернули в собственность Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Военной прокуратурой Центрального региона Украины приняты меры по возврату в собственность Минобороны Украины объектов недвижимости военного городка стоимостью 5,5 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
В конце декабря 2016 года решением хозяйственного суда г. Киева удовлетворен иск военной прокуратуры Центрального региона Украины и признано государством в лице Министерства обороны Украины, право собственности на объекты недвижимости военного городка №116 в г. Киеве по ул. Мельникова общей площадью 1 189,6 кв м и ориентировочной стоимостью 5,5 млн грн.
Напомним, указанные нежилые помещения в 2007 году незаконно, без ведома Министерства обороны Украины и Фонда государственного имущества Украины, были отчуждены руководством ГП "Укрконверсбуд" в пользу коммерческого предприятия в счет погашения задолженности, а в дальнейшем реализованы ПАО "Дельта-Банк".