Об'єкти нерухомості військового містечка у Києві повернули у власність Міноборони

Наприкінці грудня 2016 року рішенням господарського суду м. Києва задоволено позов військової прокуратури Центрального регіону України та визнано за державою, в особі Міністерства оборони України, право власності на об’єкти нерухомості військового містечка №116 у м. Києві по вул. Мельникова загальною площею 1 189,6 кв м та орієнтовною вартістю 5,5 млн грн.

Нагадаємо, вказані нежитлові приміщення у 2007 році незаконно, без відома Міністерства оборони України та Фонду державного майна України, були відчужені керівництвом ДП “Укрконверсбуд” на користь комерційного підприємства в рахунок погашення заборгованості, а в подальшому реалізовані ПАТ “Дельта-Банк”.