Объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом МиГ-31К

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА 34 минуты назад • 16161 просмотра

Вблизи Черниговской и Киевской областей зафиксированы вражеские БпЛА, которые направляются на юго-запад 2 часа назад • 22578 просмотра

Непогода в столице: ТЦ Магелан подтопило, а улицы ушли под воду 6 часов назад • 16264 просмотра

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