Обвал грунта произошел на набережной в Черкассах
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 14 января. УНН. В Черкассах на набережной, расположенной по ул.Козацкой, произошел обвал грунта, сообщили УНН-Центр в пресс-службе КП "Черкассыводоканал".
Как отметили на предприятии, причина обвала - ненадежное укрепление, под действием влияния речной воды, которая постоянно попадала в щели и вымывала грунт, что привело к разрушению двух участков подпорной набережной стены.
Коммунальщики уже начали работы по ликвидации аварии и дополнительному укреплению стены набережной линии. На каждом аварийном участке работники водоканала установили деревянные опалубки и арматурные сетки, которые сейчас заливают бетоном.
В пресс-службе предприятия заверили, что работы продолжаются и в ближайшее время аварийную ситуацию ликвидируют.