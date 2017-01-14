Обвал ґрунту стався на набережній у Черкасах
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 14 січня. УНН. У Черкасах на набережній, яка розташована по вул.Козацькій, стався обвал ґрунту, поінформували УНН-Центр у прес-службі КП "Черкасиводоканал".
Як зазначили на підприємстві, причина обвалу − ненадійне укріплення, яке під дією впливу річкової води, що постійно потрапляла до щілин та вимивала ґрунт, призвело до руйнування двох ділянок підпірної набережної стіни.
Комунальники вже розпочали роботи з ліквідації аварії і додаткового укріплення стіни набережної лінії. На кожній аварійній ділянці працівники водоканалу встановили дерев'яні опалубки та арматурні сітки, які зараз заливають бетоном.
У прес-службі підприємства запевнили, що роботи тривають і найближчим часом аварійну ситуацію ліквідують.