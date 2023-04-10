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Обвал здания во французском Марселе: два человека погибли

Обвал здания во французском Марселе: два человека погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Под обломками здания во французском городе Марсель, нашли тела двух погибших людей, передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Под завалами дома в Марселе, который рухнул после мощного взрыва, нашли тела двух погибших людей. Об этом сообщили в пожарной службе.

"Учитывая особые трудности вмешательства, извлечение (тел с места происшествия - ред.) займет время", — говорится в коротком заявлении ведомства.

"После судебный орган приступит к установлению личности жертв", — отметили в ведомстве.

Двух погибших людей нашли примерно через 24 часа после взрыва, который вызвал обрушение четырехэтажного здания во французском портовом городе.

Мэр Марселя Бенуа Паян сообщал в воскресенье, что спасатели ищут восемь пропавших без вести людей, которые, вероятно, находятся под завалами.

Дополнение

Причина взрыва еще не установлена, но следователи рассматривают возможность, что причиной взрыва стала утечка газа.

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