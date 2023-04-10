Обвал здания во французском Марселе: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Под обломками здания во французском городе Марсель, нашли тела двух погибших людей, передает УНН со ссылкой на France24.
Детали
Под завалами дома в Марселе, который рухнул после мощного взрыва, нашли тела двух погибших людей. Об этом сообщили в пожарной службе.
"Учитывая особые трудности вмешательства, извлечение (тел с места происшествия - ред.) займет время", — говорится в коротком заявлении ведомства.
"После судебный орган приступит к установлению личности жертв", — отметили в ведомстве.
Двух погибших людей нашли примерно через 24 часа после взрыва, который вызвал обрушение четырехэтажного здания во французском портовом городе.
Мэр Марселя Бенуа Паян сообщал в воскресенье, что спасатели ищут восемь пропавших без вести людей, которые, вероятно, находятся под завалами.
Дополнение
Причина взрыва еще не установлена, но следователи рассматривают возможность, что причиной взрыва стала утечка газа.