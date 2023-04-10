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Обвал будівлі у французькому Марселі: двоє людей загинуло

Обвал будівлі у французькому Марселі: двоє людей загинуло

Київ • УНН

 • 761786 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під уламками будівлі в французькому місті Марсель, знайшли тіла двох загиблих людей, передає УНН з посиланням на France24.

Деталі

Під завалами будинку у Марселі, який звалився після потужного вибуху, знайшли тіла двох загиблих людей. Про це повідомили у пожежній службі.

"З огляду на особливі труднощі втручання, вилучення (тіл із місця події - ред.) займе час", — йдеться у короткій заяві відомства.

"Після судовий орган розпочне встановлення особи жертв", — зазначили у відомстві.

Двох загиблих людей знайшли приблизно через 24 години після вибуху, який спричинив обвалення чотириповерхової будівлі у французькому портовому місті.

Мер Марселя Бенуа Паян повідомляв у неділю, що рятувальники шукають вісім зниклих безвісти людей, які, ймовірно, знаходяться під завалами.

Доповнення

Причину вибуху ще не встановлено, але слідчі розглядають можливість, що причиною вибуху став витік газу.

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