Обвал будівлі у французькому Марселі: двоє людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під уламками будівлі в французькому місті Марсель, знайшли тіла двох загиблих людей, передає УНН з посиланням на France24.
Деталі
Під завалами будинку у Марселі, який звалився після потужного вибуху, знайшли тіла двох загиблих людей. Про це повідомили у пожежній службі.
"З огляду на особливі труднощі втручання, вилучення (тіл із місця події - ред.) займе час", — йдеться у короткій заяві відомства.
"Після судовий орган розпочне встановлення особи жертв", — зазначили у відомстві.
Двох загиблих людей знайшли приблизно через 24 години після вибуху, який спричинив обвалення чотириповерхової будівлі у французькому портовому місті.
Мер Марселя Бенуа Паян повідомляв у неділю, що рятувальники шукають вісім зниклих безвісти людей, які, ймовірно, знаходяться під завалами.
Доповнення
Причину вибуху ще не встановлено, але слідчі розглядають можливість, що причиною вибуху став витік газу.