ОБСЕ зафиксировала обстрелы в 500 метрах от своей базы в Попасной
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Наблюдатели миссии ОБСЕ 23 февраля зафиксировали обстрелы на расстоянии 500 метров от своей патрульной базы в Попасной, после чего они оставили эту базу. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ, передает УНН.
“Вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км на юго-восток. Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) были вынуждены немедленно переместиться в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставаться там около 15 минут.
“24 февраля, в 07:00, команда миссии оставила передовую патрульную базу и благополучно вернулась в патрульный центр СММ в н.п.Северодонецк (подконтрольный правительству, 74 км северо-западнее Луганска)”, — говорится в сообщении.
Так, команда миссии ОБСЕ вернулась на патрульную базу в Попасной 22 февраля после того, как 19 декабря 2017 года она была временно передислоцирована из-за взрывов, зафиксированных вблизи базы 13 и 18 декабря.
“Миссия продолжает осуществлять оценку ситуации безопасности в этом районе”, — отметили в ОБСЕ.
Как сообщал УНН, 18 декабря наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали взрывы на расстоянии менее 600 метров от своей базы в Попасной.