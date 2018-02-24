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ОБСЄ зафіксувала обстріли у 500 метрах від своєї бази в Попасній

ОБСЄ зафіксувала обстріли у 500 метрах від своєї бази в Попасній

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Спостерігачі місії ОБСЄ 23 лютого зафіксували обстріли на відстані 500 метрів від своєї патрульної бази в Попасній, після чого вони залишили цю базу. Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ, передає УНН.

“Увечері 23 лютого, перебуваючи на передовій патрульній базі СММ, розташованій на північній околиці н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), спостерігачі чули тривалі порушення режиму припинення вогню, з яких більшість зафіксовано на відстані 3–4 км на південний схід. Близько 21:14 команда СММ чула 10 вибухів, оцінених як постріли зі 120-мм міномета приблизно в 500 м на північ”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співробітники місії (шість спостерігачів, фельдшер і перекладач) були змушені негайно переміститися до укриття, облаштованого в підвальному приміщенні бази, і залишатися там близько 15 хвилин.

“24 лютого, о 07:00, команда місії залишила передову патрульну базу та благополучно повернулася до патрульного центру СММ у н.п.Сєвєродонецьк (підконтрольний урядові, 74 км на північний захід від Луганська)”, — сказано у повідомленні.

Так, команда місії ОБСЄ повернулася на патрульну базу в Попасній 22 лютого після того, як 19 грудня 2017 року її було тимчасово передислоковано через вибухи, зокрема вихідний вогонь, зафіксовані поблизу бази 13 та 18 грудня.

“Місія продовжує здійснювати оцінку безпекової ситуації в цьому районі”, — зазначили в ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, 18 грудня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували вибухи на відстані менше 600 метрів від своєї бази у Попасній.

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