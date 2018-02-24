ОБСЄ зафіксувала обстріли у 500 метрах від своєї бази в Попасній

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Спостерігачі місії ОБСЄ 23 лютого зафіксували обстріли на відстані 500 метрів від своєї патрульної бази в Попасній, після чого вони залишили цю базу. Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ, передає УНН.