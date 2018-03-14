ОБСЕ зафиксировала на территории ОРДЛО 41 взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 11 марта по 19:30 12 марта зафиксировала 41 взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.
“В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав примерно 40 взрывов против ориентировочно 20”, — указано в сообщении.
Также наблюдатели отметили, что: “В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, при этом зафиксировав аналогичное количество взрывов (1)”.
“Миссия зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. 9 марта в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 2 бронетранспортера (один БТР-80 и один типа БТР) в н.п. Верхнеторецкое ... 12 марта команда СММ видела 3 бронированные разведывательные машины (две БРМ-1К и одну БРДМ-2) и 8 боевых машин пехоты (пять БМП-1 и три неустановленного типа) у н.п. Попасная, а также 2 БМП-2 на северной оконечности участка разведения в районе Золотого ... 12 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 9 БМП-1 и 2 бронетранспортера (MT-ЛБ) у Лобачева”, — добавили в СММ .
Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ опровергла открытие наблюдательной миссии на Закарпатье.