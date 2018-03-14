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ОБСЄ зафіксувала на території ОРДЛО 41 вибух

ОБСЄ зафіксувала на території ОРДЛО 41 вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 березня по 19:30 12 березня зафіксувала 41 вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.

“У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши приблизно 40 вибухів проти орієнтовно 20”, — вказано у повідомленні.

Також спостерігачі відзначили, що: “У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, при цьому зафіксувавши аналогічну кількість вибухів (1)”.

“Місія зафіксувала бойові броньовані машини в зоні безпеки. 9 березня в підконтрольних урядові районах БПЛА СММ середнього радіуса дії виявив 2 бронетранспортери (один БТР-80 і один типу БТР) у н.п. Верхньоторецьке ... 12 березня команда СММ бачила 3 броньовані розвідувальні машини (дві БРМ-1К та одну БРДМ-2) і 8 бойових машин піхоти (п’ять БМП-1 і три невстановленого типу) біля н.п. Попасна, а також 2 БМП-2 на північному краї ділянки розведення в районі Золотого ... 12 березня в непідконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ виявив 9 БМП-1 і 2 бронетранспортери (MT-ЛБ) біля Лобачевого”, — додали у СММ.

Як повідомляв УНН, СММ ОБСЄ спростувала відкриття спостережної місії на Закарпатті.

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