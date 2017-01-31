Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 37,04 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 30 января увеличился на 37,04 млн долл., передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 30 января составил 164,92 млн долл., в том числе в долларах США - 128,91 млн долл.
Как сообщал УНН, по информации на сайте НБУ, официальный курс гривны на 31 января установлен на уровне 27,12 грн/долл.
Таким образом, основные курсы валют в начале недели установлены на таком уровне:
100 долл. - 2711,9036 грн;
100 евро - 2882,7535 грн;
10 российских рублей - 4,5077 грн.