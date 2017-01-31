Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 37,04 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 30 января составил 164,92 млн долл., в том числе в долларах США - 128,91 млн долл.

Как сообщал УНН, по информации на сайте НБУ, официальный курс гривны на 31 января установлен на уровне 27,12 грн/долл.

Таким образом, основные курсы валют в начале недели установлены на таком уровне:

100 долл. - 2711,9036 грн;

100 евро - 2882,7535 грн;

10 российских рублей - 4,5077 грн.