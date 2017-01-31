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Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 37,04 млн дол.

Київ • УНН

 • 6866 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 30 січня збільшився на 37,04 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 30 січня становив 164.92 млн дол., у тому числі у доларах США — 128.91 млн дол.

Як повідомляв УНН, за інформацією на сайті НБУ, офіційний курс гривні на 31 січня встановлено на рівні 27,12 грн/дол.

Таким чином, основні курси валют на початку тижня встановлені на такому рівні:

100 дол. — 2711,9036 грн;
100 євро — 2882,7535 грн;
10 російських рублів — 4,5077 грн.

Українські Національні Новини

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