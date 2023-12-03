Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак проинформировал Джейка Салливана о ситуации на поле боя и актуальные потребности Сил обороны Украины.

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В частности он рассказал о недавней поездке вместе с президентом Владимиром Зеленским во фронтовые регионы: в Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Также он рассказал о посещении передовых позиций украинских защитников, которые дают отпор российскому агрессору. По его словам, во время встречи с Главой государства воины передали конкретные запросы относительно вооружения и боеприпасов, необходимых для защиты украинских земель от оккупантов.

Собеседники также обсудили подготовку к первой украинско-американской конференции по вопросам производства вооружения, которая состоится 6-7 декабря в Вашингтоне во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена. - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Руководитель Офиса Главы государства также рассказал о ходе реализации Украинской формулы мира, в частности, о десятой встрече на уровне послов, которая состоялась в пятницу в Международном аэропорту "Борисполь".

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Кроме того, Андрей Ермак выразил благодарность Джозефу Байдену, его команде, обеим палатам Конгресса США и всему народу Америки за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в борьбе за свободу, независимость и против российского террора.

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена распространила первые данные о том, какие американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины.