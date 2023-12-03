Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном
Киев • УНН
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. Они также обсудили подготовку к предстоящей украинско-американской конференции по производству вооружений в Вашингтоне.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает УНН.
Детали
Андрей Ермак проинформировал Джейка Салливана о ситуации на поле боя и актуальные потребности Сил обороны Украины.
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В частности он рассказал о недавней поездке вместе с президентом Владимиром Зеленским во фронтовые регионы: в Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую и Харьковскую области.
Также он рассказал о посещении передовых позиций украинских защитников, которые дают отпор российскому агрессору. По его словам, во время встречи с Главой государства воины передали конкретные запросы относительно вооружения и боеприпасов, необходимых для защиты украинских земель от оккупантов.
Собеседники также обсудили подготовку к первой украинско-американской конференции по вопросам производства вооружения, которая состоится 6-7 декабря в Вашингтоне во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена.
Дополнение
Руководитель Офиса Главы государства также рассказал о ходе реализации Украинской формулы мира, в частности, о десятой встрече на уровне послов, которая состоялась в пятницу в Международном аэропорту "Борисполь".
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Кроме того, Андрей Ермак выразил благодарность Джозефу Байдену, его команде, обеим палатам Конгресса США и всему народу Америки за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в борьбе за свободу, независимость и против российского террора.
Напомним
Администрация президента США Джо Байдена распространила первые данные о том, какие американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины.
Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. Они также обсудили подготовку к предстоящей украинско-американской конференции по производству вооружений в Вашингтоне.
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