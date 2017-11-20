Обстрел Дамаска боевиками ИГ унес жизни восьми человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В результате ракетного и минометного обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска и его окрестностей погибли по меньшей мере восемь человек. Сообщает УНН со ссылкой на SANA.
Отмечается, что среди погибших оказались ребенок и два члена сборной Сирии дзюдо.
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Как сообщается, в ответ на действия террористов сирийская армия нанесла удары по пусковым установкам боевиков и мест их скопления в Восточной Гуте.
Напомним, в течение ближайших месяцев сирийское правительство сможет получить контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениями страны.