Обстріл Дамаску бойовиками ІД забрав життя восьми людей

Зазначається, що серед загиблих опинилися дитина і два члени збірної Сирії по дзюдо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російське посольство обстріляли в Сирії

Як повідомляється, у відповідь на дії терористів сирійська армія завдала ударів по пускових установках бойовиків і місць їх скупчення в Східній Гуті.

Нагадаємо, протягом найближчих місяців сирійський уряд зможе отримати контроль над усіма нафтовими і газовими родовищами країни.