Обстріл Дамаску бойовиками ІД забрав життя восьми людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В результаті ракетного і мінометного обстрілу бойовиками житлових кварталів Дамаска і його околиць загинули щонайменше вісім чоловік. Повідомляє УНН з посиланням на SANA.
Зазначається, що серед загиблих опинилися дитина і два члени збірної Сирії по дзюдо.
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Як повідомляється, у відповідь на дії терористів сирійська армія завдала ударів по пускових установках бойовиків і місць їх скупчення в Східній Гуті.
Нагадаємо, протягом найближчих місяців сирійський уряд зможе отримати контроль над усіма нафтовими і газовими родовищами країни.