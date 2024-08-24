Обстрелы Днепропетровщины: террористы ранили пожилую женщину, повредили дома

Ночью и утром противник нанес удары по двум районам Днепропетровской области, в результате которых была ранена пожилая жительница. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, в Зеленодольской громаде на Криворожье Днепропетровской области в результате вражеского артиллерийского обстрела пострадала 85-летняя женщина, произошел пожар и поврежден частный дом.

Также Никопольский район подвергся атакам как ночью, так и утром - враг использовал артиллерию и дроны-камикадзе. В результате обстрелов были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и газопровод в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах. К счастью, здесь обошлось без человеческих жертв.

Війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: поранено 81-річну жінку