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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрелы Днепропетровщины: террористы ранили пожилую женщину, повредили дома

Обстрелы Днепропетровщины: террористы ранили пожилую женщину, повредили дома

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 05:05  •  12023 просмотра

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Ночью и утром враг атаковал два района Днепропетровской области. В Зеленодольской громаде ранена 85-летняя женщина, в Никопольском районе повреждены дома и инфраструктура.

Ночью и утром противник нанес удары по двум районам Днепропетровской области, в результате которых была ранена пожилая жительница. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, в Зеленодольской громаде на Криворожье Днепропетровской области в результате вражеского артиллерийского обстрела пострадала 85-летняя женщина, произошел пожар и поврежден частный дом.

Также Никопольский район подвергся атакам как ночью, так и утром - враг использовал артиллерию и дроны-камикадзе. В результате обстрелов были повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и газопровод в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах. К счастью, здесь обошлось без человеческих жертв.

Війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: поранено 81-річну жінку22 августа 2024, 16:05 • 21068 просмотров

Юлия Котвицкая

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