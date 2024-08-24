Обстріли Дніпропетровщини: терористи поранили літню жінку, пошкодили будинки
Київ • УНН
Вночі та вранці ворог атакував два райони Дніпропетровської області. У Зеленодольській громаді поранено 85-річну жінку, у Нікопольському районі пошкоджено будинки та інфраструктуру.
Уночі та вранці противник завдав ударів по двох районах Дніпропетровської області, в результаті яких було поранено літню мешканку. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у Зеленодольській громаді на Криворіжжі Дніпропетровської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу постраждала 85-річна жінка, сталася пожежа і пошкоджено приватний будинок.
Також Нікопольський район зазнав атак як уночі, так і вранці — ворог використовував артилерію та дрони-камікадзе. Відтак, у результаті обстрілів було пошкоджено житловий будинок, господарська споруда та газогін у Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах. На щастя, тут обійшлося без людських жертв.
Війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: поранено 81-річну жінку22.08.24, 19:05 • 21863 перегляди