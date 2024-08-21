Сегодня, 21 августа, в Кушугумской громаде Запорожской области объявили Днем траура по погибшим в результате вражеских ударов по поселку Малокатериновка 20 августа. Среди погибших -14-летний парень, который умер в результате обстрела армией рф детского кафе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Запорожскую ОВА.

«В Кушугумской громаде 21 августа объявили Днем траура по погибшим в результате российской агрессии», - говорится в сообщении ОВА.

В результате двух вражеских обстрелов поселка Малокатериновка 20 августа погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Около 17:40 враг атаковал артиллерийским снарядом детское кафе. Оно находилось в центре поселка. Рядом - стадион, где через 15 минут должна была начаться тренировка по футболу.

На месте прилета я увидела раненых детей. Больше всего пострадали те, кто находился во дворе кафе. Я пыталась помочь мальчику, который был без сознания, хотела оттянуть его от пожара. Боялась, что мы вдвоем там сгорим. У мальчика было сильное ранение в ногу - рассказала жительница Малокатериновки Светлана, которая проживает напротив детского кафе.

Кареты экстренной скорой помощи приехали за считанные минуты. Мальчика 14 лет с наиболее тяжелыми ранениями сразу забрали в больницу. Во время реанимационных действий он скончался. 18-летняя девушка и шестеро детей находятся в больнице. Два ребенка - в тяжелом состоянии. Один подросток имеет ранения средней тяжести, еще трое - легкие ранения.

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В 23:08 российские оккупанты совершили повторный обстрел населенного пункта. Взрывной волной и обломками повреждены 50 частных домов, семь из них разрушены до основания. В одном из зданий обнаружено тело погибшего мужчины - жителя Малокатериновки. Ранения получила 45-летняя женщина.

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