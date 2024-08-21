На Запорожье армия рф ударила более 300 раз, подросток погиб, 6 детей и 3 взрослых ранены

14-летний парень погиб, 6 детей и 3 взрослых ранены в результате российских обстрелов Запорожского района. За сутки оккупанты 303 раза атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области различными видами оружия. Об этом сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

14-летний парень погиб, еще 6 детей травмированы - это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет. Такие неутешительные последствия российских обстрелов Запорожского района - написал Федоров в Telegram.

Детали

По словам Федорова, в течение суток оккупанты 303 раза били по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Войска рф, по его данным, осуществили 3 авиационных удара по Лобковому, Новоандреевке и Новодаровке. 198 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

5 обстрелов РСЗО накрыли Работино, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новодаровку. 97 артобстрелов нанесено по территории Малокатериновки, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новодаровки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки, отметил глава ОВА.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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