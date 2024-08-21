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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф вечером обстреляли Малокатериновку на Запорожье из артиллерии: есть погибший и раненая

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 05:50  •  10533 просмотра

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В результате артиллерийского обстрела Малокатериновки Запорожского района погиб мужчина, ранена женщина. Повреждены частные дома, в одном из которых найдено тело погибшего.

Российские войска накануне вечером обстреляли из артиллерии Малокатериновку в Запорожской области, погиб мужчина, ранена женщина, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, накануне вечером военные рф продолжили обстреливать прифронтовые громады области. "россияне осуществили артиллерийский обстрел Малокатериновки Запорожского района", - указал он. 

Один человек погиб, один ранен. Такова уточненная информация последствий вечернего обстрела Малокатериновки

- отметил Федоров в Telegram.

Взрывной волной и обломками, по его данным, повреждены частные дома.

"В одном из них нашли тело погибшего во время российской атаки мужчины. Одна женщина получила ранения", - уточнил глава ОВА.

На Запоріжжі армія рф вдарила понад 300 разів, підліток загинув, 6 дітей та 3 дорослих поранено21 августа 2024, 05:36 • 9827 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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