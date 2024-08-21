Войска рф вечером обстреляли Малокатериновку на Запорожье из артиллерии: есть погибший и раненая
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела Малокатериновки Запорожского района погиб мужчина, ранена женщина. Повреждены частные дома, в одном из которых найдено тело погибшего.
Российские войска накануне вечером обстреляли из артиллерии Малокатериновку в Запорожской области, погиб мужчина, ранена женщина, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, накануне вечером военные рф продолжили обстреливать прифронтовые громады области. "россияне осуществили артиллерийский обстрел Малокатериновки Запорожского района", - указал он.
Один человек погиб, один ранен. Такова уточненная информация последствий вечернего обстрела Малокатериновки
Взрывной волной и обломками, по его данным, повреждены частные дома.
"В одном из них нашли тело погибшего во время российской атаки мужчины. Одна женщина получила ранения", - уточнил глава ОВА.
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