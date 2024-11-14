Общественная поддержка Резникова на посту министра обороны всегда была выше, чем у действующего министра Умерова - опрос

Результаты всеукраинского опроса, проведенного недавно Социологической группой "Рейтинг", свидетельствуют, что в обществе нарастает неодобрение деятельности действующего министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет УНН, ссылаясь на обнародованные результаты.

Средние обобщенные показатели одобрения/неодобрения в течение сентября-октября 2024 года относительно деятельности министра распределились следующим образом: 7% - полностью одобряют; 33% - скорее одобряют; 20% - скорее не одобряют; 14% - совсем не одобряют. В то же время, 26% не имели ответа.

Кроме того, если рассмотреть эти показатели в динамике, начиная с момента назначения Умерова министром, то становится заметным, что уровень одобрения его действий снижается. В частности, если в феврале 2024 года (Умеров занял должность министра в сентябре 2023 года) его деятельность совсем не одобряли 12% опрошенных, то в сентябре - уже 14%; в феврале этого же года скорее не одобряли его деятельность 16% респондентов, а в сентябре этот показатель уже достиг 20%.

Примечательно, что показатели неодобрения деятельности Алексея Резникова на посту министра были скромнее - максимума они достигли в феврале 2023 года, и тогда совсем не одобряли его работу 7% опрошенных, а скорее не одобряли - 13%. В то же время уровень одобрения в "кризисный" для Резникова февраль 23-го года был выше, чем у Умерова за время пребывания в должности: 26% респондентов в феврале указали, что "полностью одобряют" деятельность Резникова, а еще 36% выбрали позицию "скорее одобряю". Также у бывшего министра был ниже и показатель неопределенности, что может свидетельствовать о более высоком уровне осведомленности общества о деятельности Резникова на посту министра.

Справочно

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено n=2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2% Коэффициент достижимости респондентов - 7%.