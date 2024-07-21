Водолазы ГСЧС обследуют акваторию Днепра в Киеве в связи с аварией на аттракционе-спуске через реку.
Водолазно-спасательное отделение обследует участок водной акватории для поиска человека, который упал в реку на аттракционе-спуске через Днепр в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в ГСЧС Киева.
Детали
На вопрос, ищут ли водолазы человека, который упал в Днепр из-за того, что оборвался трос аттракциона-спуска через реку, в ГСЧС ответили: "Да, сейчас водолазно-спасательное отделение обследует участок водной акватории по показаниям свидетелей".
Напомним
Местные паблики сообщали, что в Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр. Человек, который в это время спускался по тросу, упал в Днепр.
Ранее на этом же аттракционе происходили случаи, когда люди застревали посреди спуска.
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