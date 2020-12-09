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Избрание меры пресечения Януковичу: заседание суда возобновилось

Избрание меры пресечения Януковичу: заседание суда возобновилось

Киев  •  УНН

 • 10341 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева после перерыва продолжил заседание для повторного рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

"Заседание объявлено продленным", - сказал судья.

Напомним, перерыв был объявлен, чтобы дать защите ознакомиться с документами, представленными прокурорами.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в завтрашнем заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.

Напомним, адвокат Януковича ранее заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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