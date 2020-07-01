Избрание меры защиты Порошенко: защита просит об отводе Венедиктовой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Защита Пятого Президента Украины и народного депутата от партии “Европейская солидарность” Петра Порошенко в Печерском районном суда города Киева, где проходит заседание по избрании ему меры пресечения, просит об отводе всех прокуроров, в том числе и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой передает корреспондент УНН.
“... настаиваем на отводе группы прокуроров... и отдельно настаиваем на отводе Ирины Венедиктов”, — отметил защиту.
Как ранее сообщалось в УНН, Печерский районный суд города Киева начал заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко.
Напомним, на предыдущее заседание, которое состоялось 18 июня, собралось около тысячи активистов, которые пришли поддержать бывшего президента.
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова просила перенести судебное разбирательство в связи со смертью отца Петра Порошенко, но адвокаты отказывались. Судья перенес заседание на 1 июля.
При этом суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее же Офис генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.