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Обрання запобіжного захисту Порошенку: захист просить про відвід Венедіктової

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Захист П’ятого Президента України та народного депутата від партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка у Печерському районному суду міста Києва, де проходить засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, просить про відвід всіх прокурорів, в тому числі й Генерального прокурора України Ірини Венедіктової передає кореспондент УНН.

“...наполягаємо на відводі групи прокурорів,... і окремо наполягаємо на відводі Ірини Венедіктової”, — зазначив захист.

Як раніше повідомлялося в УНН, Печерський районний суд міста Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України та народному депутату Петру Порошенку.

Нагадаємо, на попереднє засідання, яке відбулося 18 червня, зібралося близько тисячі активістів, які прийшли підтримати колишнього президента.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила перенести судовий розгляд, у зв’язку зі смертю батька Петра Порошенка, та адвокати відмовлялися. Суддя переніс засідання на 1 липня.

При цьому суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше ж Офіс Генпрокурора подавав до цього суду клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.

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