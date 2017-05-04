Обязательную медицинскую проверку кандидатов в президенты хотят ввести в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Для кандидатов в президенты Казахстана хотят внести норму об обязательном медицинском осмотре в закон "О выборах", передает УНН со ссылкой на Tengrinews.kz.
Данная норма прописана в проекте поправок в конституционные законы, представленном министром юстиции Маратом Бекетаевим в Мажилисе Парламента.
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"Сейчас эта норма только вносится в закон" О выборах ". Впоследствии будет подзаконный акт Центральной избирательной комиссии, там это будет сделано. Но вопросами медицинского осмотра будут заниматься Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия ", - сообщил Марат Бекетаев.
Министр юстиции Марат Бекетаев добавил, что данное требование для кандидатов в президенты будет обязательным.
"Оно будет прописано, будет ясна и понятна процедура. Более детальное регулирование будет утвержден позже. Для того чтобы выполнять такие важные государственные функции, человек должен быть готов их выполнять ", - добавил он.