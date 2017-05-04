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Обов'язкову медичну перевірку кандидатів у президенти хочуть ввести у Казахстані

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Для кандидатів в президенти Казахстану хочуть внести норму про обов'язковий медичний огляд в закон "Про вибори", передає УНН з посиланням на Tengrinews.kz.

Обов'язкову медичну перевірку кандидатів у президенти хочуть ввести у Казахстані

Дана норма прописана в проекті поправок до конституційних законів, презентованому міністром юстиції Маратом Бекетаєвим в Мажилісі Парламенту.

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“Зараз ця норма лише вноситься до закону” Про вибори “. Згодом буде підзаконний акт Центральної виборчої комісії, там це буде зроблено. Але питаннями медичного огляду будуть займатися Міністерство охорони здоров’я і Центральна виборча комісія,” — повідомив Марат Бекетаєв.

Міністр юстиції Марат Бекетаєв додав, що дана вимога для кандидатів в президенти буде обов’язковою.

“Воно буде прописано, буде ясна і зрозуміла процедура. Більш детальне регулювання буде затверджено пізніше. Для того щоб виконувати такі важливі державні функції, людина повинна бути готова їх виконувати,” — додав він.

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